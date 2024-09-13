Apple будет блокировать айфоны с запчастями из других устройств

Apple добавила в iOS 18 новую функцию Activation Lock, которая будет блокировать айфоны с запчастями из других устройств, где была включена эта функция или Lost Mode. Фичу обнаружили в сборке iOS 18 для бета-тестеров и разработчиков, сообщает 9to5mac.

Activation Lock связывает учетную запись Apple не только с iPhone пользователя, но и с такими компонентами, как аккумулятор, камеры и дисплей, на основе их индивидуальных серийных номеров. Если айфон обнаружит бывшую в употреблении деталь, он запросит пароль от учетной записи Apple владельца оригинального устройства.

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В компании говорят, что так планируют бороться с рынком деталей от украденных iPhone. Как отмечает 9to5mac, большинство ворованных айфонов разбираются на детали и в таком виде продаются на сером рынке.

Издание пишет, что некоторые уже попытались менять детали между айфонами, где была включена Activation Lock. Устройство действительно запрашивало пароль учетной записи Apple для разблокировки.