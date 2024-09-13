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Apple будет блокировать айфоны с запчастями из других устройств

Сегодня в 16:40
Фото: Apple/YouTube

Apple добавила в iOS 18 новую функцию Activation Lock, которая будет блокировать айфоны с запчастями из других устройств, где была включена эта функция или Lost Mode. Фичу обнаружили в сборке iOS 18 для бета-тестеров и разработчиков, сообщает 9to5mac.

Activation Lock связывает учетную запись Apple не только с iPhone пользователя, но и с такими компонентами, как аккумулятор, камеры и дисплей, на основе их индивидуальных серийных номеров. Если айфон обнаружит бывшую в употреблении деталь, он запросит пароль от учетной записи Apple владельца оригинального устройства.

© @betaprofiles

В компании говорят, что так планируют бороться с рынком деталей от украденных iPhone. Как отмечает 9to5mac, большинство ворованных айфонов разбираются на детали и в таком виде продаются на сером рынке.

Издание пишет, что некоторые уже попытались менять детали между айфонами, где была включена Activation Lock. Устройство действительно запрашивало пароль учетной записи Apple для разблокировки.

iOS 18 появится в широком доступе с 16 сентября, установить операционную систему можно будет на iPhone XR или более позднюю модель. Activation Lock пока будет действовать только для айфонов, но не для iPad с iPadOS 18.

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Apple
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