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Вышел трейлер фильма «Атака титанов», собранного из финальных серий аниме

Сегодня в 16:33
Фото: Production I.G.

В сети появился трейлер фильма «Атака титанов: Последняя атака». Его премьера состоится 8 ноября.

Лента длиной 145 минут представляет собой улучшенные версии двух финальных серий аниме.

«Судьба мира висит на волоске, когда Эрен высвобождает величайшую силу титанов. С пылкой решимостью уничтожить всех, кто угрожает Элдии, он ведет неудержимую армию колоссальных титанов к Марли. Теперь разношерстная команда бывших товарищей и врагов Эрен пытается остановить его непреклонную миссию — но удастся ли им это?» — гласит синопсис.

«Атака титанов» основана на одноименной манге, которая выходила в Японии с 2009 по 2021 год. Ее действие развивается в мире, который вместе с человечеством населяют титаны — огромные, пышущие жаром антропоморфные существа, питающиеся людьми.

Главный герой Эрен Йегер обещает убить всех титанов до единого, после того как один из них поедает его мать. Но на пути к своей цели он понимает, что его представления о титанах были ложными, а его личность трансформируется до неузнаваемости.

В 2020 году Crunchyroll назвала «Атаку титанов» одним из самых часто просматриваемых аниме-сериалов в 2020 году. Сериал девять раз входил в топ-100 рейтинга IMDb, соседствуя с «Игрой престолов» и «Во все тяжкие».

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