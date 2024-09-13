В Лондоне нашли украденную работу Бэнкси

Полиция обнаружила одну из самых известных картин британского уличного художника Бэнкси «Девочка с воздушным шаром», украденную из лондонской галереи на прошлой неделе, передает Reuters.

В краже со взломом обвинили двух мужчин 47 и 53 лет. Они предстали перед судом, где были освобождены под залог. Судья рассмотрит их дело 9 октября. Полиция отметила, что работа будет возвращена в галерею.

На картине Бэнкси изображена девочка, которая тянется к красному воздушному шару в форме сердца. В Лондоне и других городах есть несколько муралов с таким же изображением.

Впервые работа появилась на улицах района Шордич в 2002 году, а в 2004 и 2005 годах Бэнкси создал дополнительные версии произведения на южном и западных берегах Темзы в Лондоне.