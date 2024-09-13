Новую короткометражку Димы Барченкова покажут на крупнейшем хоррор-фестивале в США

Короткометражный хоррор Димы Барченкова «Сила удара» попал в программу Beyond Fest — крупнейшего жанрового фестиваля в США. Об этом «Афише Daily» рассказал сам режиссер.

Барченков назвал участие в фестивале большим событием и «моментом, когда мечта становится реальностью». «В наши пуританские времена столь мало пространства для писателей и режиссеров, таких как Грегг Араки с его панковским подходом к кино или как чрезмерно стильный Брайан Де Пальма», — отметил он.

Всего на Beyond Fest в этом году покажут 82 фильма, включая 16 мировых премьер. Среди них — новая картина Гэри Добермана «Жребий» («Salem’s Lot») по роману Стивена Кинга, «Ужасающий-3» («Terrifier 3») Дэмиена Леоне, аниме «Моя геройская академия: ты следующий» и драма Брейди Корбета «Бруталист», взявшая серебряного льва за лучшую режиссуру в Венеции.

Новая работа Барченкова «Сила удара», как и его дебют «Бежать некуда», — это камерный и наполненный кровью короткометражный хоррор. Все его действие происходит в боулинге. Режиссер сравнивал «Силу удара» с фильмами Джорджа А.Ромеро, Грегга Араки и Джо Бегоса.