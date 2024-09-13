В Китае повысили пенсионный возраст и минимальный трудовой стаж из‑за старения населения

В Китае приняли закон о повышении пенсионного возраста на 15 лет. Это связано с демографической проблемой, когда населения стареет, а рождаемость падает, передает CNN со ссылкой на государственное информационное агентство «Синьхуа».

На протяжении десятилетий китайцы и китайки выходили на пенсию в 60 и 50 лет или 53 года (в случае женщин — в зависимости от профессии). Новые правила, который вступят в силу 1 января 2025 года, сдвигают пенсионный возраст до 63 лет для мужчин и до 55 и 58 лет для женщин.

Правительство КНР также намерено увеличить размер минимального трудового стажа для получения ежемесячной пенсии с 15 до 20 лет, но изменения вступят в силу только с 2030 года.

Изменение, которое правительство обдумывало около десяти лет, произошло на фоне замедления экономики Китая и борьбы властей с надвигающимися последствиями быстрого старения населения и кризиса с китайским аналогом пенсионного фонда.

Как пишет CNN, реформа вызвала негативную реакцию в соцсетях. Однако некоторые отмечали, что изменения могли бы быть и более радикальными. Один из комментариев в местной соцсети Weibo, который собрал тысячи лайков, гласил: «Пока есть возможность уйти на пенсию по своей воле, у меня нет возражений».

Некоторые остались недовольны отсрочкой выхода на пенсию и необходимостью работать еще несколько лет, а также предположили, не создаст ли эта реформу дополнительную нагрузку на и без того переполненный рынок труда Китая, где уровень безработицы среди молодежи высок.