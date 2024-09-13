Charli XCX, Майка Монро и Эмма Коррин сыграют в фильме «100 Nights of Hero»

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Сегодня / 13:46
Буддисты возмутились туалетными ершиками с Буддой в «Лемана Про». Сеть магазинов снимет их с продажи
Сегодня / 15:44
Новую короткометражку Димы Барченкова покажут на крупнейшем хоррор-фестивале в США
Сегодня / 14:19
В Париже оштрафовали женщин, утверждавших, что Брижитт Макрон сменила пол
Сегодня / 13:58
ЦБ повысил ключевую ставку до 19% годовых и не исключил нового повышения
Сегодня / 13:54
На рейсах «Аэрофлота» пассажиров будут угощать шарлоткой
Сегодня / 12:59
Huawei выпустила «раскладушку» с тремя экранами. Но замена экрана обойдется в половину стоимости
Сегодня / 12:19
Новый альбом «Касты» удалили из «Яндекс Музыки» по требованию РКН
Сегодня / 11:55
В Великобритании выставят альтернативную версию «Повелителя мух»
Сегодня / 11:26
Ларс фон Триер работает над новым фильмом «After»
Сегодня / 10:43
Юэн МакГрегор получил звезду на Аллее Славы
Сегодня / 10:22
Умер актер Чад МакКуин из «Малыша-каратиста»
Сегодня / 09:46
Пациенты с ВИЧ пожаловались на отсутствие одного из самых необходимых им препаратов
Сегодня / 08:57
Леди Гага вспомнила о группе, в которой одноклассники высмеивали ее стремление стать знаменитой
Вчера / 22:49
В Великом Новгороде начинают строить музейный центр. Это может погубить находки времен Древней Руси
Вчера / 21:12
OpenAI представила новую модель ИИ, которая отвечает на более сложные вопросы
Вчера / 20:36
Charli XCX анонсировала «совершенно новую» версию «Brat»
Вчера / 20:25
Лора Дерн влюбляется в Лиама Хемсворта в трейлере «Одинокой планеты»
Вчера / 20:19
Следственный комитет начнет расследование теракта в Беслане «чуть ли не с чистого листа»
Вчера / 19:56
Фанаты Flappy Bird выпустят ремейк легендарной игры
Вчера / 19:27
Редкую Библию Шем-Това продали на аукционе почти за 7 миллионов долларов
Вчера / 18:37
Звезда «Паразитов» Сон Кан Хо сыграет в адаптации фильма «Инсайдеры»
Вчера / 18:23
Колин Фаррелл устал от съемок в роли Пингвина: «Не хочу носить гребаный костюм и гребаную голову»
Вчера / 17:56
«Я убийца, но я не родился таким»: вышел тизер сериала «Декстер: Первородный грех»
Вчера / 17:35
В Нидерландах испытали прототип вакуумного поезда
Вчера / 17:31
17-килограммовый кот устроил побег из приюта в Перми и застрял в обувной полке
Вчера / 17:02
«Тусовочке пора сдохнуть»: Кендрик Ламар выпуcтил новый трек
Вчера / 16:51
В России выйдет байопик «Мария» с Анджелиной Джоли в главной роли
Вчера / 16:37
В Москве задержали более 400 мигрантов после рейда в хостеле
Вчера / 16:12
«Я с тобой до самого конца»: вышел финальный трейлер «Веном: Последний танец»
Вчера / 15:47
РБК: россияне стали чаще ходить на концерты
Вчера / 15:31
В Краснодарском крае мужчина уснул на сапборде и чуть не уплыл в Турцию
Вчера / 15:13
В Москве двух студентов отправили в колонию за то, что они якобы занялись сексом у окна
Вчера / 15:07
В ЮАР фермеры вырастили самую большую в мире сливу
Вчера / 14:50
В Ставрополе отменили концерт Шамана на Дне города
Вчера / 14:34
Певица Дон Ричард обвинила Шона Дидди Комбса в сексуализированном и физическом насилии
Charli XCX, Майка Монро и Эмма Коррин сыграют в фильме «100 Nights of Hero»
Дарья Мельникова
Сегодня в 15:05
Фото: Netflix
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