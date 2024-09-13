Сергей Лазарев и Therr Maitz перепели «Олимпиаду-80» к выходу финала «Игр»

«Яндекс Музыка», Сергей Лазарев и Therr Maitz представили новую версию легендарной песни Тыниса Мяги «Олимпиада-80». Ремейк был выпущен специально к финальному эпизоду сериала «Игры» от «Кинопоиска».

В поддержку релиза «Яндекс Музыка» выпустила клип, снятый в «Лужниках». Современные кадры и фрагменты сериала сочетаются с архивной съемкой Москвы и спортсменов со стадиона во время соревнований.

«Олимпиада-80» в исполнении Лазарева прозвучала на арене стадиона, с которого летом 1980 года взлетел олимпийский мишка. Певец признался, что в детстве эта песня «четко засела где‑то глубоко внутри», хотя слышал он ее не так уж и часто.

«Для меня было важно сохранить дух и помпезность оригинального исполнения, при этом привнеся в него современное звучание. Олимпиада 1980 года для меня это прежде всего новые горизонты и эмоции, <…> ну и, конечно, всеми любимый улетающий олимпийский мишка», — поделился Лазарев.

Оригинальную «Олимпиаду-80» исполнил эстонский певец Тынис Мяги. Музыку написал композитор Давид Тухманов, автором слов выступил Роберт Рождественский. Она неофициально признана гимном Олимпиады в Москве и одним из главных хитов 1980 года.