ЦБ повысил ключевую ставку до 19% годовых и не исключил нового повышения

Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 19% годовых. В последний раз ее повышали в июле — до 18%.
В ЦБ пояснили, что решение связано с инфляцией, которую стремятся замедлить. Регулятор пояснил, что рост внутреннего спроса все еще значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг.
ЦБ допускает новое повышение ключевой ставки на следующем заседании совета директоров в октябре. «Требуется дополнительное ужесточение денежно-кредитной политики, для того чтобы возобновить процесс дезинфляции, снизить инфляционные ожидания и обеспечить возвращение инфляции к цели в 2025 году», — говорится в пресс-релизе ведомства.
26 июля ЦБ повысил ставку с 16% до 18%. До этого она не повышалась с декабря 2023 года.
Ключевая ставка — процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам на неделю и под который готов принимать средства на депозиты. Размер ставки влияет на уровень инфляции.