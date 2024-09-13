В Париже оштрафовали женщин, утверждавших, что Брижитт Макрон сменила пол

Парижский суд обязал француженок Амандин Руа и Наташу Ре выплатить 13 тыс. евро Брижитт Макрон и ее брату Жан-Мишелю Тронье. Женщин признали виновными в распространении ложной информации о том, что первая леди Франции — трансгендерная персона. Об этом сообщил The Guardian.
В декабре 2021 года они выложили на ютуб видео, в котором заявили, что жена президента Франции когда‑то была мужчиной по имени Жан-Мишель. Вскоре в ультраправых пабликах появились сообщения, что Брижитт Тронье (девичья фамилия первой леди) никогда не существовало, а ее брат Жан-Мишель сменил пол и принял ее имя.
В четырехчасовом интервью Руа, называющая себя спиритическим медиумом, обсуждала с Ре конспирологическую теорию о том, что жена Эмманюэля Макрона сделала множество пластических операций и не является матерью своих троих детей. За несколько недель до президентских выборов 2022-го Брижитт подала иск о клевете.
Из общей суммы 8000 Руа и Ре должны выплатить в качестве моральной компенсации Брижитт, а еще 5000 — ее брату. Правонарушительницам также назначили условный штраф в размере 500 евро.