В Париже оштрафовали женщин, утверждавших, что Брижитт Макрон сменила пол

Парижский суд обязал француженок Амандин Руа и Наташу Ре выплатить 13 тыс. евро Брижитт Макрон и ее брату Жан-Мишелю Тронье. Женщин признали виновными в распространении ложной информации о том, что первая леди Франции — трансгендерная персона. Об этом сообщил The Guardian.

В декабре 2021 года они выложили на ютуб видео, в котором заявили, что жена президента Франции когда‑то была мужчиной по имени Жан-Мишель. Вскоре в ультраправых пабликах появились сообщения, что Брижитт Тронье (девичья фамилия первой леди) никогда не существовало, а ее брат Жан-Мишель сменил пол и принял ее имя.