Буддисты возмутились туалетными ершиками с Буддой в «Лемана Про». Сеть магазинов снимет их с продажи

В Центральном духовном управлении буддистов России возмутились ершиками для унитаза с изображением головы Будды, которые обнаружили в магазинах «Лемана Про» (бывшие «Леруа Мерлен»).

«Это совсем недопустимо, это оскорбляет религиозные чувства буддистов. Мы намерены от лица Центрального духовного управления буддистов написать письмо руководству магазина с требованием немедленно убрать данный товар. В противном случае мы будем обращаться в прокуратуру. Верующих же я прошу быть сдержанными, уверен, что мы сможем во всем разобраться и данный товар в России будет запрещен», — написал в телеграм-канале председатель духовного управления буддистов Геше Йонтен.

В «Лемана Про» сообщили РБК, что уберут с полок гипермаркетов ершики с Буддой, с продажи в интернет-магазинах товар уже сняли. «Компания всегда с глубоким уважением относится к чувствам верующих. Мы сожалеем о сложившейся ситуации», — отметили там.

«Леруа Мерлен» — французская сеть гипермаркетов, которая специализируется на товарах для строительства, ремонта и обустройства дома. Первый российский «Леруа Мерлен» был открыт в 2004 году в Мытищах. Сейчас сеть насчитывает в РФ 111 магазинов, 11 дарксторов и шесть распределительных центров.