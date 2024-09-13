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Новый альбом «Касты» удалили из «Яндекс Музыки» по требованию РКН

Сегодня в 12:19
Фото: "Каста"

«Яндекс Музыка» удалила новый альбом «Касты» «Новинки зарубежного рэпа» по требованию Роскомнадзора. На это обратил внимание «Родной звук».

«Видимо, его оппозиционная и эмигрантско-диссидентская направленность дали о себе знать», — предположили авторы телеграм-канала.

«Новинки зарубежного рэпа» пока остается доступным в сервисах «VK Музыка» и «Звук». При попытке послушать пластинку из России она также не проигрывается в YouTube Music.

«Новинки зарубежного рэпа» — первый альбом группы, записанный ею после отъезда из России. «Мы, „Каста“, читаем о том, что видим, о чем думаем. За эту простую возможность мы заплатили большую цену. Мы эмигрировали, чтобы остаться неподвластными. Зато наш новый альбом — настоящий рэп», — писали они о релизе.

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