Новый альбом «Касты» удалили из «Яндекс Музыки» по требованию РКН

«Яндекс Музыка» удалила новый альбом «Касты» «Новинки зарубежного рэпа» по требованию Роскомнадзора. На это обратил внимание «Родной звук».
«Видимо, его оппозиционная и эмигрантско-диссидентская направленность дали о себе знать», — предположили авторы телеграм-канала.
«Новинки зарубежного рэпа» пока остается доступным в сервисах «VK Музыка» и «Звук». При попытке послушать пластинку из России она также не проигрывается в YouTube Music.
«Новинки зарубежного рэпа» — первый альбом группы, записанный ею после отъезда из России. «Мы, „Каста“, читаем о том, что видим, о чем думаем. За эту простую возможность мы заплатили большую цену. Мы эмигрировали, чтобы остаться неподвластными. Зато наш новый альбом — настоящий рэп», — писали они о релизе.