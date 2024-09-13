Huawei выпустила «раскладушку» с тремя экранами. Но замена экрана обойдется в половину стоимости

Huawei раскрыла стоимость сменных деталей для первого в мире складного телефона с тремя экранами Mate XT Ultimate Design. Выяснилось, что замена экрана обойдется в половину стоимости устройства.

Mate XT Ultimate Design стоит около 2809 долларов (около 255,5 тыс. рублей), но в случае повреждения экрана замена OLED-панелей обойдется в примерно 1123 долларов (102 тыс. рублей). Эту цену озвучит мастер при условии, если владелец смартфона согласится отдать разбитый экран на переработку, в случае отказа ремонт обойдется еще дороже — 1376 долларов.

Huawei предлагает несколько способов сэкономить на ремонте экрана. Так, ранее использованный экран для замены будет стоить около 983 доллара, а также можно приобрести годовую страховку на замену экрана стоимостью около 492 долларов.

В то же время ремонт «раскладушки» Samsung Galaxy Z Fold 6, включая замену OLED-панели, ее металлической рамки и аккумулятора, обойдется в 200 долларов, если обращаться в сервис впервые, а второй раз — 549 долларов.