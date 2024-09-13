В Великобритании выставят альтернативную версию «Повелителя мух»

Альтернативная версия аллегорического романа Уильяма Голдинга «Повелитель мух» будет выставлена на всеобщее обозрение в честь 70-летия со дня выхода книги, передает The Guardian.

Общеизвестная версия произведения начинается с того, что школьники высаживаются на остров. В оригинальном тексте, написанном в школьной тетради с оторванной обложкой, героев эвакуируют в разгар ядерной войны, а их самолет сбивают в воздушном бою.