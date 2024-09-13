В Великобритании выставят альтернативную версию «Повелителя мух»

Альтернативная версия аллегорического романа Уильяма Голдинга «Повелитель мух» будет выставлена на всеобщее обозрение в честь 70-летия со дня выхода книги, передает The Guardian.
Общеизвестная версия произведения начинается с того, что школьники высаживаются на остров. В оригинальном тексте, написанном в школьной тетради с оторванной обложкой, героев эвакуируют в разгар ядерной войны, а их самолет сбивают в воздушном бою.
Произведение представят на выставке в Музее кино Билла Дугласа в библиотеке Эксетерского университета в конце сентября. Сотрудники университета уточнили, что оригинал рукописи не будет выставлен на всеобщее обозрение из‑за его хрупкости.
В экспозиции также покажут письма редактору, который помог автору сделать «Повелителя мух» успешным, а также переписку писателя по поводу других его произведений.
Голдинг, умерший в 1993 году, был лауреатом Нобелевской премии, однако изначально у него были трудности с изданием «Повелителя мух». После череды отказов его заметил младший редактор издательства Faber and Faber, и после некоторых изменений в 1954 году роман стал сенсацией.