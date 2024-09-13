На рейсах «Аэрофлота» пассажиров будут угощать шарлоткой

13 сентября на рейсах «Аэрофлота» из Москвы пассажиров угостят шарлоткой. Десерт появится в меню по случаю Дня шарлоток и осенних пирогов, поделилась компания с «Афишей Daily».
Шарлотки в дополнение к основному меню окажутся на мини-столиках пассажиров из бизнес-класса, если их полет длится более восьми часов. Сезонное угощение будет ждать путешественников из Москвы во Владивосток, Петропавловск-Камчатский, Хабаровск, Южно-Сахалинск, Пхукет, Гуанчжоу, Хошимин, Шанхай, Санью и Мале.
Традиционный яблочный пирог приготовил специально к этому дню шеф-повар компании по производству питания для авиапассажиров «Аэромар» Руслан Муталиев. Обычно пирог готовят из сырых яблок, яиц, муки и сахара.
«Афиша Daily» много писала о шарлотке. Вот несколько рецептов: бисквитного пирога, классической «бабушкиной» шарлотки и тарталеток. Однажды своим рецептом десерта поделилась шеф-кондитерша ресторана White Rabbit: она рассказала, какими должны быть бисквит и яблоки, в какой посуде лучше всего печь и при какой температуре.