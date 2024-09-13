Ларс Фон Триер работает над новым фильмом «After»

В интервью французскому изданию AFP создатель «Меланхолии» и «Догвилля» Ларс фон Триер подтвердил, что выпустит свой следующий фильм под рабочим названием «After» («После»).
Впервые о работе над лентой, для которой постановщик также написал сценарий, стало известно осенью 2023-го. Детали сюжета пока не раскрываются. Ожидается, что съемки начнутся в конце этого года.
Два года назад Триер рассказал, что ему диагностировали болезнь Паркинсона. Последняя на сегодняшний день полнометражная работа режиссера — «Дом, который построил Джек» — вышла в 2018 году. В 2022-м он также поработал над третим сезоном сериала «Королевство».
В прошлом августе датчанин заявил, что ищет музу через соцсети. «Мне 67 лет. У меня болезнь Паркинсона, ОКР и в настоящее время еще контролируемый алкоголизм. Если повезет, после меня останется несколько достойных фильмов», — написал тогда Триер.