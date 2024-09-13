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Пациенты с ВИЧ пожаловались на отсутствие одного из самых необходимых им препаратов

Сегодня в 09:46
Фото: агентство «Москва»

В РФ пациенты с ВИЧ перестали получать самый востребованный препарат для антиретровирусной терапии — долутегравир. Эту информацию РБК обнаружил на портале организации «Пациентский контроль» для сбора информации о перебоях в снабжении лекарствами и средствами диагностики пациентов.

Долутегравир выпускает британская GlaxoSmithKline под брендом «Тивикай», он защищен патентом до 2029 года. Всего с августа по 10 сентября на портале появилось более 20 сообщений из семи субъектов (больше всего — из Ленинградской области) об отсутствии «Тивикая», который положен бесплатно в местных СПИД-центрах.

В пресс-службе Минздрава в ответ на запрос РБК сообщили, что госконтракты на поставку долутегравира на 2024 год были заключены в конце 2023 года. Поставки были завершены в марте.

В «Пациентском контроле» считают, что перебои с обеспечением «Тивикаем» возникли из‑за сложностей при проведении его закупки. В июле были отменены два контракта на его поставку в регионы: поставить аналог намеревалась российская компания «Промомед», но это не устроило GlaxoSmithKline. В ведомстве утверждают, что контракты были отменены по инициативе самого поставщика аналога.

В 2023 году на 29% сократилось финансирование Минздравом централизованных закупок антиретровирусных (АРВ) препаратов. По сравнению с 2022-м сумма снизилась на 11 млрд рублей и составила 27,35 млрд.

Согласно статистике Роспотребнадзора, общее количество людей, живущих с ВИЧ, выросло с 943 999 человек в 2017 году до 1 197 410 в 2023 году. По данным Минздрава, число людей с ВИЧ, состоящих на диспансерном учете, выросло на 18% — с 724 415 человек в 2017 году до 855 142 в 2023 году.

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