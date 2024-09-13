Юэн МакГрегор получил звезду на Аллее Славы

Юэн МакГрегор, известный по фильмам «На игле», «Мулен Руж» и трилогии приквелов «Звездных войн», получил именную звезду на Аллее Славы в Голливуде, сообщает People.
Как отмечает издание, почетная табличка шотландского актера находится в нескольких шагах от звезды Кэрри Фишер, покойной исполнительницы роли принцессы Леи в «Звездных войнах».
«Мне так повезло, что я знал Кэрри. Я был так влюблен в нее в детстве. Она заставляла меня плакать от смеха, она была невероятно смешной. Я очень скучаю по ней, я всегда забываю, что ее нет с нами. В любом случае то, что мы будем здесь рядом, очень мило», — заявил МакГрегор.
На церемонии присутствовал и другой коллега актера по фильмам вселенной Джорджа Лукаса — Хейден Кристенсен. Он рассказал, что исполнитель роли Оби-Вана Кеноби очаровал его с первого дня знакомства.
«Мне сразу стало ясно, что я встретил кого‑то действительно особенного, не только как актера, но и как человека, и что я встретил друга. Друга, который впоследствии отрубит мне обе ноги и бросит умирать на склоне вулкана, но, думаю, я это предвидел», — вспомнил Кристенсен, сыгравший в «Атаке клонов» и «Мести ситхов» Энакина Скайуокера и Дарта Вейдера.
Также поддержать МакГрегора в этот день пришли режиссер Майк Миллс, продюсер Джерри Брукхаймер, актер Дастин Миллиган и жена Мэри Элизабет Уинстед вместе с детьми.