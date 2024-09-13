Юэн МакГрегор получил звезду на Аллее Славы

«Мне так повезло, что я знал Кэрри. Я был так влюблен в нее в детстве. Она заставляла меня плакать от смеха, она была невероятно смешной. Я очень скучаю по ней, я всегда забываю, что ее нет с нами. В любом случае то, что мы будем здесь рядом, очень мило», — заявил МакГрегор.