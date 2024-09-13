Умер актер Чад МакКуин из «Малыша-каратиста»

Чад МакКуин, известный по первым двум фильмам «Малыш-каратист», умер в возрасте 63 лет. Сын легендарного актера Стива МакКуина скончался в своем доме в Палм-Дезерт, передает Deadline.
«Его замечательный путь любящего отца для нас, а также его непоколебимая преданность нашей матери, стали настоящим примером жизни, наполненной любовью и преданностью», — написали его дети Джини, Чейз и Мэдисон в инстаграме*.
В картинах «Малыш-каратист» (1984) и «Малыш-каратист-2» (1986) МакКуин исполнил роль Датча, одного из членов оригинального додзе «Кобра Кай» вместе с Уильямом Забкой и Мартином Коувом.
МакКуин родился 28 декабря 1960 года в Лос-Анджелесе. Среди других его работ на большом экране — фильмы «Букмекерская лихорадка» (1985), «Нью-Йоркский полицейский» (1993), «Джимми-Голливуд» (1994), «Бумажный след» (1998) и «Земля–воздух» (1998). Он также снимался в телесериале 1980-х годов «V» с Джесси Хоуксом и время от времени выступал на ток-шоу.