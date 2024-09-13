Леди Гага вспомнила о группе, в которой одноклассники высмеивали ее стремление стать знаменитой

Леди Гага прокомментировала тикток, посвященный ее учебе в школе искусств и одноклассникам, которые поддевали ее. Певица мотивировала пользователей не сдаваться несмотря на злые шутки.

В начале 2000-х Стефани Джерманотта (настоящее имя певицы) училась в Школе искусств Тиш при Нью-Йоркском университете, но в 2005 году оставила учебу. Примерно в то же время она начала выступать в клубах Нью-Йорка под псевдонимом Леди Гага — молва об этом быстро разнеслась, поэтому несколько ее одноклассников создали фейсбук*-группу под названием «Стефани Джерманотта, ты никогда не будешь знаменитой». Недоброжелатели высмеивали ее мечты и открыто критиковали ее перспективы когда‑либо стать известной.

Группы давно уже нет, но ее существование никогда не было секретом. В очередном тиктоке появились скриншоты с записями оттуда, которые и прокомментировала Гага.

«Некоторые люди, с которыми я училась в колледже, прошли этот путь в свое время. Вот почему нельзя сдаваться, когда люди сомневаются в тебе или унижают тебя, — нужно продолжать движение», — написала Гага.

В том же посте появляется список наград, которых удостоилась Гага за всю карьеру. Среди них один «Оскар», тринадцать «Грэмми», три The Brits, два «Золотых глобуса», десять мировых рекордов Гиннесса и не только.

Леди Гага давно намекает на релиз седьмого студийного альбома и недавно подтвердила, что первый сингл с пластинки выйдет в следующем месяце. Ранее в этом месяце ее заметили снимающей что‑то в Лувре (вероятно, клип).

В начале сентября на фестивале в Венеции показали «Джокера-2» Тодда Филлипса, в котором вместе с Хакином Фениксом главную роль исполнила певица. Она сыграла подругу Джокера в психбольнице.