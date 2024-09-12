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OpenAI представила новую модель ИИ, которая отвечает на более сложные вопросы

Сегодня в 21:12
Фото: Levart_Photographer/Unsplash

OpenAI выпустила превью языковой модели o1, известную внутри компании как Strawberry. Она может решать задачи, требующие глубоких рассуждений наподобие человеческим, сообщается в блоге разработчика.

o1 тратить больше времени на обдумывание ответа, прежде чем показать его пользователям. Так, модель берет паузу на несколько секунд, чтобы проанализировать ряд связанных подсказок и собрать из них лучший ответ. В компании пояснили, что модель научили «оттачивать мыслительный процесс, пробовать разные стратегии и распознавать свои ошибки».

С помощью этого инструменты OpenAI должны быть способны решать многоуровневые задачи, включая сложные математические и из сферы программирования. В тестах по физике, химии и биологии модели отвечали на уровне аспирантов, а в отборочном туре Международной математической олимпиады (IMO) предыдущая модель правильно решила 13% заданий, а новая o1 — 83%.

«Как ранняя модель, она пока не обладает многими функциями, которые делают ChatGPT полезным, — просмотром сайтов для получения информации и загрузка файлов и изображений. Но для сложных задач для рассуждения это значительный прогресс и новый новый уровень возможностей ИИ. Учитывая это, мы сбрасываем счетчик обратно на 1 и называем эту серию OpenAI o1», — заявили разработчики компании.

Бета-версия модели станет доступна пользователям чат-бота ChatGPTс подписками Plus и Team 12 сентября.

Релиз o1 произошел на фоне попыток OpenAI привлечь миллиарды долларов от инвесторов и возросшей конкуренцией в гонке за разработку все более сложных систем ИИ. OpenAI — не единственная компания, работающая над такими возможностями: конкуренты Anthropic и Google также анонсировали навыки рассуждения у своих моделей.

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