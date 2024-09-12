OpenAI представила новую модель ИИ, которая отвечает на более сложные вопросы

OpenAI выпустила превью языковой модели o1, известную внутри компании как Strawberry. Она может решать задачи, требующие глубоких рассуждений наподобие человеческим, сообщается в блоге разработчика.

o1 тратить больше времени на обдумывание ответа, прежде чем показать его пользователям. Так, модель берет паузу на несколько секунд, чтобы проанализировать ряд связанных подсказок и собрать из них лучший ответ. В компании пояснили, что модель научили «оттачивать мыслительный процесс, пробовать разные стратегии и распознавать свои ошибки».

С помощью этого инструменты OpenAI должны быть способны решать многоуровневые задачи, включая сложные математические и из сферы программирования. В тестах по физике, химии и биологии модели отвечали на уровне аспирантов, а в отборочном туре Международной математической олимпиады (IMO) предыдущая модель правильно решила 13% заданий, а новая o1 — 83%.

«Как ранняя модель, она пока не обладает многими функциями, которые делают ChatGPT полезным, — просмотром сайтов для получения информации и загрузка файлов и изображений. Но для сложных задач для рассуждения это значительный прогресс и новый новый уровень возможностей ИИ. Учитывая это, мы сбрасываем счетчик обратно на 1 и называем эту серию OpenAI o1», — заявили разработчики компании.

Бета-версия модели станет доступна пользователям чат-бота ChatGPTс подписками Plus и Team 12 сентября.