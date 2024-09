Charli XCX анонсировала «совершенно новую» версию «Brat»

В альбом под названием «Brat and it’s completely different but also still brat» («Совершенно другой „Brat“, но все еще „Brat“») вошли 16 композиций, пять из которых — ремиксы песен из оригинального альбома, которые уже есть в сети. Туда же войдут треки «360» с Робин и Yung Lean, «Von dutch» с Эддисон Рэй, «Girl, so confusing» с Лорд, «Guess» с Билли Айлиш и «Talk talk» с Троем Сиваном.