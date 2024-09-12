В Великом Новгороде начинают строить музейный центр. Это может погубить находки времен Древней Руси

В Великом Новгороде собираются начать строительство Национального историко-археологического центра. Археологи считают, что это уничтожит потенциальные находки X–XI века, а в Новгородском музее их опасения назвали «фейковыми и паническими».

Кампанию за перенос сроков возведения центра организовал историк и популяризатор науки Владимир Коршаков, он известен как автор аккаунта «Русские летописи» в твиттере и одноименного канала в телеграме. Он обратился к министру культуры Ольге Любимовой с петицией на Change.org за остановку стройки и собрал больше 3,5 тыс. подписей.

Троицкая церковь, напротив которой ведутся раскопки, включена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. В земле поблизости находится уникальный участок культурного слоя, глубиной около пяти метров, в котором по-прежнему могут находиться важные археологические находки времен Древней Руси до Крещения князем Владимиром. Они могут быть утрачены, если до окончания раскопок на месте развернется тяжелая техника.

Национальный историко-археологический центр имени археолога Валентина Янина запланировали построить в 2020 году. В 2022 году площадь работ расширили, и в нее попал раскоп Троицкий-17 — участок культурного слоя, который доходит до 930-х годов, пишет Коршаков.

Лишь в 2024 году на территории Троицкого-17 обнаружили более 8400 предметов материальной культуры Руси, в то числе 37 берестяных грамот.

Кроме того, там были найдены 30 свинцовых печатей, одна из них принадлежала князю Владимиру Мономаху, другие — от иных князей и городских должностных лиц. Также археологи выкопали монеты различных периодов, например, 30 западноевропейских денариев, нательные кресты, амулеты, украшения и прочие вещи.

Согласно данным сайта госзакупок, стоимость проекта центра площадью около одного гектара оценили в 1,7 млрд рублей. При этом победитель торгов, московский застройщик «ТСП» должен исполнить контракт в течение 990 дней, начиная с 15 апреля этого года.

При анонсе строительства археологическим отрядам отвели два года на окончание исследований, при этом работы они могут вести только в достаточно теплую погоду с весны по осень. Как объясняет автор петиции, копать землю быстрее нельзя — «это будет почти таким же разрушением памятника, как если бы копали экскаватором», поэтому он предлагает сдвинуть строительство на конец 2025 года, хотя и признает, что центр городу нужен.

1 / 3 Схема участков раскопок. Здание центра должно возникнуть на углу улиц, амфитеатр на его входе расположится в зоне номер 17 © План: Новгородский музей-заповедник 2 / 3 Визуализация будущего центра © Визуализация: проектный центр "Арена" / Новгородский музей-заповедник 3 / 3 Щит о начале строительства © Фото: Елена Лебедева, "Русские летописи" / Telegram

«Остается только удавиться»

Отчаяние из‑за ситуации вокруг раскопа выражала археолог Елена Рыбина, вдова Валентина Янина, чьим именем собираются назвать центр. Презентуя берестяную грамоту, автор которой пожелал адресату удавиться, она заметила, что строительство может лишить историков многих находок.

«Знаете, когда я делала эту презентацию, подумала, что это обращение — нам. Нам остается только удавиться в связи с раскопом, о чем говорил Сергей Павлович [Брюн, гендиректор Новгородского государственного объединённого музея-заповедника]», — поделилась руководительница Новгородской археологической экспедиции МГУ.

«Осталось еще очень много работы, и вряд ли мы успеем ее сделать в отведенные сроки, так что только удавиться», — пояснила она.

Необходимость долгого периода раскопок подчеркивала научная сотрудница отдела средневековой археологии РАН Наталия Фараджева. В июне этого года в разговоре с «53 Новости» она назвала Троицкий раскоп очень важным участком и отметила большое число находок на объекте.

«Это уникальнейшее место, Людин конец, 30-е годы X века. В принципе сохранные ранние слои в Новгороде могут встретиться тут и в Неревском конце. При этом Неревкий сильно разрушен. А здесь мы имеем хорошо сохранившуюся органику и самые древнейшие и ранние слои Новгорода. Это огромная ценность для истории», — сказала она.

По ее словам, на работы может потребоваться до пяти лет: «Обычно такие раскопы копались на протяжении как минимум пяти сезонов. Будем стараться, смотреть, что из этого получится. Сделаем максимум, что возможно».

Руководство Новгородского государственного университета пыталось ускорить раскопки. В августе оно объявило срочный набор в студенческий археологический отряд.

«Работы с культурным слоем закончатся уже в октябре, а после на этом месте начнётся строительство Историко-археологического центра имени академика Валентина Янина. Чтобы успеть исследовать весь культурный слой, специалистам необходима срочная помощь в виде волонтёров и всех неравнодушных, кто готов помочь спасти артефакты, оставшиеся в земле», — говорится в объявлении.

Тогда же директор музея Сергей Брюн обещал, что «никаких разборов Троицкого-17 ковшами не будет», а археологическим отрядам предоставят некоторое время на окончание работ.

«Впереди у четырёх ведущих археологических команд, которые вместе работают на Троицком раскопе, длинное лето, которое уйдет в сентябрь, октябрь и ноябрь в условиях дренажей, тентов, освещения, пушек-теплушек. Но либо Троицкий разбирается руками, либо не разбирается никак», — цитирует его слова «53 Новости».

«Никаких разборов Троицкого-17 ковшами не будет! Гарантии этого получены мной от Министерства культуры РФ и от ППК „Единый заказчик в сфере строительства“, которому доверен проект. Здесь ни у одной из организаций нет ни малейшего конфликта. Центр начнут строить только тогда, когда всё будет бережно разобрано под наблюдением наших лучших археологов, четырех авторитетнейших организаций», — уверял руководитель музея.

1 / 4 © Кадр: из презентации Ольги Тарабардиной / Новгородский музей заповедник 2 / 4 © Кадр: из презентации Ольги Тарабардиной / Новгородский музей заповедник 3 / 4 © Кадр: из презентации Ольги Тарабардиной / Новгородский музей заповедник 4 / 4 © Кадр: из презентации Ольги Тарабардиной / Новгородский музей заповедник

«Кто в здравом уме будет уничтожать археологический Клондайк?»

В паблике Новгородского музея-заповедника гендиректор учреждения назвал сообщения об уничтожении участка «фейковыми и паническими». Он опубликовал длинный пост с ответом на петицию, где подчеркнул, что «ни одна пядь археологических слоев Троицкого раскопа не подвергнется разбору ковшами».

«Для всех наших коллег, музея и Института археологии не очень ясным остается, как призыв волонтерам присоединиться к работам на раскопе превратился в распространение фейковых и панических сообщений о грядущем уничтожении Троицкого XVII. Речь шла о том, чтобы максимально сосредоточить усилия над раскопками в этом сезоне, чтобы не откладывать бесконечно действительно нужного музею строительства», — написал Брюн.

Руководитель отметил, что музею и памятникам культуры нужен центр и перенос строительства «не невозможен, но крайне нежелателен». В новом здании можно было бы разместить более 30% фондов, реставрационные мастерские с новым оборудованием, лаборатории, выставочные и лекционные залы.

Брюн уверен, что стройку и исследования можно совместить: «Северную часть раскопа удастся довести в намеченные сроки до материка. В южной части раскопки — под навесами, с освещением и полным техническим обеспечением — продолжатся до глубокой осени, пока будут позволять погодные условия. Подобный опыт уже есть, в том числе в Великом Новгороде, и с академической точки зрения он вполне приемлем».

Глава музея обратил внимание на свои отчеты перед министром культуры и губернатором, приезды других должностных лиц, большие объемы выделенных государством средств и реставрационные активности на других объектах.