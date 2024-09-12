Фанаты Flappy Bird выпустят ремейк легендарной игры

Команда фанатов Flappy Bird выкупила права на игру и анонсировала перевыпуск для iOS и Android. Они опубликовали первый трейлер новой версии игры.
Flappy Bird планируют выпустить не только на смартфонах, но также в браузерах и на других устройствах. В переиздание войдут новые уровни и персонажи, а также мультиплеерные испытания. Разработкой ремейка занималась фанатская группа Flappy Bird Foundation.
Обновленная ранняя версия Flappy Bird выйдет этой осенью, а полноценный релиз запланирован на 2025 год.
Flappy Bird появилась в магазинах приложений в мае 2013 года и к началу 2014-го стала одним из самых популярных приложений. Ее создатель Донг Нгуен удалял игру на пике популярности, объяснив свой поступок тем, что она вызывала зависимость у пользователей и «разрушила его спокойную жизнь». После этого в интернете появились многочисленные клоны, а на маркетплейсах даже стали продаваться айфоны с предустановленной игрой за 100 тыс. долларов.