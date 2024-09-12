Следственный комитет начнет расследование теракта в Беслане «чуть ли не с чистого листа»

Глава Следственного комитета поручил начать расследование теракта в Беслане «чуть ли не с чистого листа». Об этом сопредседательница «Матерей Беслана» Анета Гадиева рассказала RTVI после встречи с Александром Бастрыкиным.

Встречу с главой ведомства организации назначили после общения представительниц «Матерей Беслана» с Владимиром Путиным. Того «удивило», что расследование трагедии 2004 года до сих пор не завершено, и он пообещал дать поручение следственным органам.

По словам Гадиевой, участницы организации «донесли все, что хотели» до Бастрыкина, а глава СК «внимательно слушал, фиксировал» и реагировал на сказанное ими. На встрече «Матери Беслана» передали начальнику ведомства результаты собственного исследования.

«Бастрыкин сказал, чтобы все [расследование теракта в школе Беслана] перевернули и начали чуть ли не с чистого листа, чтобы через два месяца уже был результат какой‑то и чтобы опять была организована встреча уже с какими‑то результатами», — отметила общественница.

Гадиева добавила, что состав следственной группы расширят с двух до десяти сотрудников СК в связи с «новыми доводами граждан». Она затруднилась назвать эти доводы и предположила, что речь идет о каких‑то «забытых старых доводах»: «Это, может, для них новое, а не для нас. То есть те факты, которые, мы считаем, должны были расследовать и не расследовали».