Лора Дерн влюбляется в Лиама Хемсворта в трейлере «Одинокой планеты»

Netflix представил первый трейлер фильма «Одинокая планета» с Лорой Дерн и Лиамом Хемсвортом. Премьера запланирована на 11 октября.

Картина рассказывает о писательнице, которая приезжает в престижный литературный лагерь в Марокко, надеясь, что удаленная обстановка избавит ее от творческого кризиса. Там она встречает молодого человека, с которым у них начинается бурный роман.