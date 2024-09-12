Лора Дерн влюбляется в Лиама Хемсворта в трейлере «Одинокой планеты»

Netflix представил первый трейлер фильма «Одинокая планета» с Лорой Дерн и Лиамом Хемсвортом. Премьера запланирована на 11 октября.
Картина рассказывает о писательнице, которая приезжает в престижный литературный лагерь в Марокко, надеясь, что удаленная обстановка избавит ее от творческого кризиса. Там она встречает молодого человека, с которым у них начинается бурный роман.
Режиссером и сценаристом «Одинокой планеты» выступила Сюзанна Грант, работавшая над лентами «Эрин Брокович», «Невозможно поверить» и «Кошки-мышки».
В фильме также снялись Диана Сильверс, Юнес Бусиф, Адриано Джаннини и Рашида Бракни. Продюсированием ленты занималась Грант, а также Сара Тимберман и Лиза Чейзин из 3dot Productions.