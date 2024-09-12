Редкую Библию Шем-Това продали на аукционе почти за 7 миллионов долларов

Редкую еврейскую Библию, написанную в Испании в XIV веке, продали на аукционе Sotheby’s за 6,9 млн долларов. Теперь произведение планируют выставить на всеобщее обозрение. Об этом рассказал The Guardian.

Библия Шем-Това была завершена раввином Шем-Товом ибн Гаоном в городе Сория в 1312 году. С того момента она в разное время находилась в Иерусалиме, Багдаде, Триполи, Лондоне и Женеве.

Сотрудники нью-йоркского аукционного дома называют 800-страничную книгу «выдающимся произведением библейской и каббалистической науки и драгоценным свидетельством средневековой традиции сефардского книжного искусства».

Библия Шем-Това содержит отсылки к кодексу Хиллели, утраченной древнееврейской Библии, а также включает около 2000 тщательно помеченных «аномальных» букв, которые представляют собой более мелкие или крупные символы, наделенные тайным смыслом, согласно традициям еврейского мистицизма.