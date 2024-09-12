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Редкую Библию Шем-Това продали на аукционе почти за 7 миллионов долларов

Сегодня в 19:27
Фото: Sotheby’s

Редкую еврейскую Библию, написанную в Испании в XIV веке, продали на аукционе Sotheby’s за 6,9 млн долларов. Теперь произведение планируют выставить на всеобщее обозрение. Об этом рассказал The Guardian.

Библия Шем-Това была завершена раввином Шем-Товом ибн Гаоном в городе Сория в 1312 году. С того момента она в разное время находилась в Иерусалиме, Багдаде, Триполи, Лондоне и Женеве.

Сотрудники нью-йоркского аукционного дома называют 800-страничную книгу «выдающимся произведением библейской и каббалистической науки и драгоценным свидетельством средневековой традиции сефардского книжного искусства».

Библия Шем-Това содержит отсылки к кодексу Хиллели, утраченной древнееврейской Библии, а также включает около 2000 тщательно помеченных «аномальных» букв, которые представляют собой более мелкие или крупные символы, наделенные тайным смыслом, согласно традициям еврейского мистицизма.

«В книге сочетаются все виды искусства: еврейский почерк писцов в иллюстрациях, тонкие росчерки пурпурных и красных чернил, обозначающие различные части Библии», — прокомментировали представители Sotheby’s. Они также отметили, что в произведении сочетаются элементы французской готики и мусульманских мудехаров.

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