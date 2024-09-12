Колин Фаррелл устал от съемок в роли Пингвина: «Не хочу носить гребаный костюм и гребаную голову»

Сегодня / 14:50
В Ставрополе отменили концерт Шамана на Дне города
Сегодня / 18:37
Звезда «Паразитов» Сон Кан Хо сыграет в адаптации фильма «Инсайдеры»
Сегодня / 17:56
«Я убийца, но я не родился таким»: вышел тизер сериала «Декстер: Первородный грех»
Сегодня / 17:35
В Нидерландах испытали прототип вакуумного поезда
Сегодня / 17:31
17-килограммовый кот устроил побег из приюта в Перми и застрял в обувной полке
Сегодня / 17:02
«Тусовочке пора сдохнуть»: Кендрик Ламар выпуcтил новый трек
Сегодня / 16:51
В России выйдет байопик «Мария» с Анджелиной Джоли в главной роли
Сегодня / 16:37
В Москве задержали более 400 мигрантов после рейда в хостеле
Сегодня / 16:12
«Я с тобой до самого конца»: вышел финальный трейлер «Веном: Последний танец»
Сегодня / 15:47
РБК: россияне стали чаще ходить на концерты
Сегодня / 15:31
В Краснодарском крае мужчина уснул на сапборде и чуть не уплыл в Турцию
Сегодня / 15:13
В Москве двух студентов отправили в колонию за то, что они якобы занялись сексом у окна
Сегодня / 15:07
В ЮАР фермеры вырастили самую большую в мире сливу
Сегодня / 14:34
Певица Дон Ричард обвинила Шона Дидди Комбса в сексуализированном и физическом насилии
Сегодня / 14:02
МакSим спела «Знаешь ли ты» со стадионом, наполненным болельщиками «Спартака»
Сегодня / 13:33
Тейлор Свифт побила рекорд Бейонсе по количеству сольных побед на MTV VMA
Сегодня / 13:31
Украденную два года назад фотографию Черчилля нашли в Италии
Сегодня / 13:16
Инвестиции в город будущего в Саудовской Аравии превысили 1 трлн долларов
Сегодня / 13:14
Фрэнсис Форд Коппола подал в суд на издание Variety из‑за статьи о неподобающем поведении
Сегодня / 13:03
Нилу Гейману предложили отказаться от участия в последнем сезоне «Благих знамений» на фоне скандала
Сегодня / 12:43
На Lucasfilm подали в суд из‑за использования образа Питера Кушинга в «Изгое-один»
Сегодня / 11:55
Collider: съемки «Пяти ночей с Фредди-2» стартуют в октябре
Сегодня / 11:00
LG регистрирует в России бренд косметики Ohui
Сегодня / 10:43
Умер белорусский бодибилдер Илья Ефимчук
Сегодня / 09:57
Москва стала первой по «индексу бургера». На среднюю зарплату москвича можно купить 850 бургеров
Сегодня / 09:11
Умер журналист Николай Сванидзе
Сегодня / 09:05
На Сейшелах может исчезнуть крупнейшая популяция гигантских черепах
Сегодня / 03:10
Джон Бон Джови помог спасти женщину, задумавшую спрыгнуть с моста в Нэшвилле
Сегодня / 02:37
«Если нездоров, пусть на кухне служит»: глава СПЧ предложил вернуть всеобщий призыв в армию
Сегодня / 01:42
Хью Грант жалеет, что превратился в своего персонажа из фильма «Четыре свадьбы и одни похороны»
Сегодня / 00:46
В Екатеринбурге отменили концерт группы «Курара»
Сегодня / 00:01
Стивен Спилберг и Джадд Апатоу присоединились к работе над фильмом «Cola Wars»
Вчера / 23:17
Супруга президента Франции появится в сериале «Эмили в Париже»
Вчера / 23:02
На Марсе нашли огромный смайлик. Раньше он был озером, где могла процветать жизнь
Вчера / 22:19
Майкл Б.Джордан снимет новую версию «Аферы Томаса Крауна»

Колин Фаррелл устал от съемок в роли Пингвина: «Не хочу носить гребаный костюм и гребаную голову»

Сегодня в 18:23

Колин Фаррелл сильно устал от костюма Пингвина, который ему пришлось носить во время съемок одноименного сериала и «Бэтмена» Мэтта Ривза. В этом он признался в интервью Total Film.

По словам актера, роль стала к нему «прирастать».

«К концу съемок я ныл всем о том, как хочу побыстрее все закончить. Не поймите неправильно, для меня было большой честью сыграть эту роль: в детстве я видел в ней Берджесса Мередита [из телесериала 60-х], потом Дэнни ДеВито [в фильме Тима Бертона „Бэтмен возвращается“ 1992 года]. Я был очень благодарен авторам. Но к концу съемок…», — поделился Фаррелл.

Артист отметил, что хочет взять перерыв от роли Пингвина, но его возвращение во второй сезон сериала будет также зависеть от шоураннерки Лорен ЛеФранк.

«Лорен поинтересовалась, вернусь ли я, если ей удастся сделать продолжение. Я согласился, может быть, через год я это сделаю. Но после съемок я сказал: „Больше никогда не хочу надевать этот гребаный костюм и эту гребаную голову“», — добавил Фаррелл.

Для роли криминального босса ирландскому актеру приходилось тратить по три-четыре часа на грим, парик и накладки на лицо, которые сделали его практически неузнаваемым на экране. Кроме того, по словам режиссера «Бэтмена», его версия персонажа была частично основана на осужденном продюсере Харви Вайнштейне.

Криминальная драма «Пингвин», которая должна стать мостиком между двумя частями фильма о защитнике Готэма, начнет выходить на HBO 19 cентября.

Расскажите друзьям
Приложение Афиши
самый удобный способ выбрать, как провести свободное время
© ООО «СИМ», 1999–2024, 18+
Подпишитесь на нас в телеграм:
Афиша Daily и Афиша Daily News
Нашли ошибку?
Выделите её и нажмите ctrl + enter
На информационном ресурсе применяются рекомендательные
технологии в соответствии с Правилами