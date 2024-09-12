Колин Фаррелл устал от съемок в роли Пингвина: «Не хочу носить гребаный костюм и гребаную голову»

Колин Фаррелл сильно устал от костюма Пингвина, который ему пришлось носить во время съемок одноименного сериала и «Бэтмена» Мэтта Ривза. В этом он признался в интервью Total Film.

По словам актера, роль стала к нему «прирастать».

«К концу съемок я ныл всем о том, как хочу побыстрее все закончить. Не поймите неправильно, для меня было большой честью сыграть эту роль: в детстве я видел в ней Берджесса Мередита [из телесериала 60-х], потом Дэнни ДеВито [в фильме Тима Бертона „Бэтмен возвращается“ 1992 года]. Я был очень благодарен авторам. Но к концу съемок…», — поделился Фаррелл.

Артист отметил, что хочет взять перерыв от роли Пингвина, но его возвращение во второй сезон сериала будет также зависеть от шоураннерки Лорен ЛеФранк.

«Лорен поинтересовалась, вернусь ли я, если ей удастся сделать продолжение. Я согласился, может быть, через год я это сделаю. Но после съемок я сказал: „Больше никогда не хочу надевать этот гребаный костюм и эту гребаную голову“», — добавил Фаррелл.

Для роли криминального босса ирландскому актеру приходилось тратить по три-четыре часа на грим, парик и накладки на лицо, которые сделали его практически неузнаваемым на экране. Кроме того, по словам режиссера «Бэтмена», его версия персонажа была частично основана на осужденном продюсере Харви Вайнштейне.