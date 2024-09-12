Звезда «Паразитов» Сон Кан Хо сыграет в адаптации фильма «Инсайдеры»

Южнокорейский актер Сон Кан Хо, известный по фильмам «Паразиты» и «Сквозь снег», сыграет главную роль в сериальной адаптации политического триллера «Инсайдеры», передает Variety.
По словам представителя продюсерской компании Hive Media Corp., шоу находится на ранней стадии препродакшена. Ожидается, что съемки начнутся в 2025 году.
Картина 2015 года стала адаптацией одноименного веб-мультфильма Юн Тхэ Хо, который выходил с 2010 по 2012 год. Она рассказывала о политике, который жаждет мести, после того как его разорили соперники и СМИ. Режиссер и автор сценария У Мин Хо добавил в экранизацию другие персонажи, включая прокурора, кандидата в президенты и редактора газеты.
Ожидается, что в сериале, режиссером которого выступит Мо Ван Иль («Мир женатой пары», «Лягушка») Сон Кан Хо сыграет журналиста. Другие подробности актерского состава пока неизвестны.