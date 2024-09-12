Звезда «Паразитов» Сон Кан Хо сыграет в адаптации фильма «Инсайдеры»

Картина 2015 года стала адаптацией одноименного веб-мультфильма Юн Тхэ Хо, который выходил с 2010 по 2012 год. Она рассказывала о политике, который жаждет мести, после того как его разорили соперники и СМИ. Режиссер и автор сценария У Мин Хо добавил в экранизацию другие персонажи, включая прокурора, кандидата в президенты и редактора газеты.