«Я убийца, но я не родился таким»: вышел тизер сериала «Декстер: Первородный грех»

«Когда его кровожадные порывы больше нельзя игнорировать, Декстеру приходится научиться управлять своей внутренней тьмой. Под руководством своего отца Гарри он принимает кодекс, который помогает ему находить и убивать людей, заслуживающих того, чтобы быть убитыми, не попадая при этом в поле зрения правоохранительных органов. Это становится особой проблемой для юного Декстера, когда он начинает стажировку по криминалистике в полицейском управлении Майами», — гласит официальное описание.