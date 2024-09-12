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«Я убийца, но я не родился таким»: вышел тизер сериала «Декстер: Первородный грех»

Сегодня в 17:56
Фото: кадр из видео с канала Paramount/YouTube

Студия Paramount представила тизер приквела нашумевшего сериала «Декстер» под названием «Первородный грех». Премьера шоу состоится 13 декабря.

В актерский состав вошли Патрик Гибсон («Тюдоры», «ОА»), Кристиан Слейтер («Настоящая любовь», «Мистер Робот»), Сара Мишель Геллар («Баффи — истребительница вампиров», «Скуби-Ду») и Патрик Демпси («Анатомия страсти»).

На протяжении 10 серий зрителям покажут, как студент из Майами превращается в серийного убийцу, знакомого многим по оригинальному сериалу.

«Когда его кровожадные порывы больше нельзя игнорировать, Декстеру приходится научиться управлять своей внутренней тьмой. Под руководством своего отца Гарри он принимает кодекс, который помогает ему находить и убивать людей, заслуживающих того, чтобы быть убитыми, не попадая при этом в поле зрения правоохранительных органов. Это становится особой проблемой для юного Декстера, когда он начинает стажировку по криминалистике в полицейском управлении Майами», — гласит официальное описание.

Над проектом работал шоураннер и исполнительный продюсер «Декстера» Клайд Филлипс. Он также выступил исполнительным продюсером сериала вместе со Скоттом Рейнолдсом, Мэри Лиа Саттон, Тони Эрнандесом и Лилли Бернс.

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