В Нидерландах испытали прототип вакуумного поезда

Нидерландская компания Hardt Hyperloop сообщила об успешном испытании прототипа вакуумного поезда. Испытание проходило в Европейском центре Hyperloop в нидерландской общине Вендам.

Транспортное средство плавно проехало первые 90 метров 420-метровой трубы, его скорость достигла 30 километров в час. Прототип поезда передвигался с помощью магнитной левитации.

В дальнейших испытаниях поезд разгонят до 100 километров в час, при этом полосы движения будут переключать в условиях низкого давления. В будущем нидерландская компания намерена увеличить скорость до 700 километров в час.

Впервые идея создания вакуумного поезда была публично высказана еще 1909 году в журнале Scientific American. Издание ссылалось на неназванного читателя, который позже стал известен как американский пионер космонавтики Роберт Годдард.

В 2012 году проект сверхскоростного транспорта Hyperloop предложил Илон Маск. По его задумке, поезда-капсулы должны передвигаться по тоннелям, внутри которых близкое к вакууму давление. Предполагается, что такие поезда смогут развивать скорость до 1220 километров в час и конкурировать с авиаперевозками.

В 2020 году в Южной Корее в ходе испытаний прототип поезда Hyperloop смог разогнаться до 1019 километров в час (это чуть меньше скорости звука, которая в воздухе равна примерно 1191 километру в час).