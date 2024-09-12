«Тусовочке пора сдохнуть»: Кендрик Ламар выпуcтил новый трек

В отличие от прошлых треков 2024 года здесь рэпер не диссит Дрейка напрямую, а скорее рассуждает о состоянии рэп-индустрии в целом, которая развивалась при активном участии его оппонента.

«Зачем спорить с теми, кому плевать на будущее? Зачем спорить с клоунами, если повсюду цирк? Втопчи их в грязь, всем будет только лучше. Бьет — значит любит, и любовь иногда приводит к насилию», — считает артист.