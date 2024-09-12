«Тусовочке пора сдохнуть»: Кендрик Ламар выпуcтил новый трек

Кендрик Ламар неожиданно выпустил новую песню. Запись появилась в его инстаграме*, но не на стриминговых площадках.
В отличие от прошлых треков 2024 года здесь рэпер не диссит Дрейка напрямую, а скорее рассуждает о состоянии рэп-индустрии в целом, которая развивалась при активном участии его оппонента.
«По-моему, тусовочке пора сдохнуть», — объявляет в начале пятиминутного трека Ламар. Эту строчку «Watch the Party Die» фанаты использовали в качестве неофициального названия.
«Зачем спорить с теми, кому плевать на будущее? Зачем спорить с клоунами, если повсюду цирк? Втопчи их в грязь, всем будет только лучше. Бьет — значит любит, и любовь иногда приводит к насилию», — считает артист.
Кроме того, в тексте он упоминает коллег Лекрея и Терраса Мартина, а также, вероятно, намекает на поклонника Дрейка Dj Akademics, говоря о «радио-пропагандисте на зарплате».
На обложку рэпер поставил стоптанные черные Nike Air Force 1 — в американском интернете владельцы такой обуви пользуются репутацией опасных людей с плохими намерениями.
Фанаты нашли эту фотографию в лоте на eBay. Согласно объявлению, это кроссовки размера 12US — размер может отсылать к диссу Дрейка «Push Ups», где Ламара высмеяли за низкий рост и маленький размер ноги.
В выходные рэпер анонсировал концерт на Супербоуле. Его первое сольное шоу в перерыве главного матча по американскому футболу пройдет 9 февраля.
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