В Москве задержали более 400 мигрантов после рейда в хостеле

После обысков в одном из хостелов на юго-западе Москвы задержали 439 иностранных граждан. Об этом говорится в телеграм-канале столичного СК.

Иностранцев доставили в полицию, где их проверят на соблюдение миграционного законодательства и другие возможные нарушения.

Силовики пришли в хостел в ходе расследования уголовного дела об организации экстремистского сообщества (статья 282.2 УК). Обыски проводились оперативными службами при силовой поддержке Росгвардии.

Проверки хостелов и отелей в Москве и Подмосковье участились после теракта в «Крокус Сити Холле». Там 22 августа вооруженные люди перед концертом открыли стрельбу и подожгли зал. Погибли 145 человек, пострадали более 550. Ответственность за нападение взял на себя филиал «Исламского государства» «Вилаят Хорасан»*.