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В Москве задержали более 400 мигрантов после рейда в хостеле

Сегодня в 16:37
Фото: кадр из видео московского СК

После обысков в одном из хостелов на юго-западе Москвы задержали 439 иностранных граждан. Об этом говорится в телеграм-канале столичного СК.

Иностранцев доставили в полицию, где их проверят на соблюдение миграционного законодательства и другие возможные нарушения.

Силовики пришли в хостел в ходе расследования уголовного дела об организации экстремистского сообщества (статья 282.2 УК). Обыски проводились оперативными службами при силовой поддержке Росгвардии.

Проверки хостелов и отелей в Москве и Подмосковье участились после теракта в «Крокус Сити Холле». Там 22 августа вооруженные люди перед концертом открыли стрельбу и подожгли зал. Погибли 145 человек, пострадали более 550. Ответственность за нападение взял на себя филиал «Исламского государства» «Вилаят Хорасан»*.

В начале августа с обыском пришли в хостел «Три звезды» на улице Новаторов на юго-западе столицы. По информации СК, в здании был 441 человек, из которых 391 — иностранцы. Их доставили в полицию на проверку соблюдения миграционного законодательства и других законов.

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