«Я с тобой до самого конца»: вышел финальный трейлер «Веном: Последний танец»

Sony выпустила финальный трейлер «Веном: Последний танец». Супергеройский боевик выйдет в кинотеатрах по всему миру 25 октября.
По сюжету фильма, на Землю прибывают еще больше симбиотов. Они открывают охоту на Венома, потому что черно-белая слизь с характером скрывает некий секрет.
Новый ролик демонстрирует больше сражений героя Тома Харди с симбиотами, в том числе схватки под водой и на борту самолета, приоткрывает завесу тайны о возникновении сородичей Венома и выпускает монстров в Лас-Вегас. Видео завершается забавной сценой в казино, где у инопланетного существа просыпается невероятный азарт во время игры на слот-машине.
В картине вместе с Томом Харди появятся Джуно Темпл («Тед Лассо»), Чиветель Эджофор («Доктор Стрэндж»), Кларк Бако («Рассказ служанки») и Иво Нанди («Лекарство от здоровья»).
Режиссером стала дебютантка Келли Марсел, ранее она работала лишь как исполнительный продюсер первых двух частей.
Первая часть франшизы вышла в 2018-м и собрала в мировом прокате более 856 млн долларов. В России «Веном» стал самым кассовым релизом 2018 года со сборами 1,89 млрд рублей, обогнав блокбастер «Мстители: Война бесконечности». Премьера сиквела состоялась спустя три года.