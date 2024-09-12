«Я с тобой до самого конца»: вышел финальный трейлер «Веном: Последний танец»

По сюжету фильма, на Землю прибывают еще больше симбиотов. Они открывают охоту на Венома, потому что черно-белая слизь с характером скрывает некий секрет.

Новый ролик демонстрирует больше сражений героя Тома Харди с симбиотами, в том числе схватки под водой и на борту самолета, приоткрывает завесу тайны о возникновении сородичей Венома и выпускает монстров в Лас-Вегас. Видео завершается забавной сценой в казино, где у инопланетного существа просыпается невероятный азарт во время игры на слот-машине.