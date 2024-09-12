РБК: россияне стали чаще ходить на концерты

За прошедшее лето продажи билетов на концерты, фестивали и стендап-шоу в России выросли на 35%. Об этом рассказал РБК со ссылкой на билетные сервисы МТС Live и Ticketscloud.

По информации агрегаторов, суммарно эти виды досуга обеспечили 69% всех продаж на развлекательные события лета. Продажи билетов в театр выросли на 22% по сравнению с летом прошлого года.

По мнению основателя Ticketscloud Егора Егерева, концерты стали для людей «чем‑то вроде коллективной терапии» и возможностью «сбросить накопившийся стресс и эмоционально перезагрузиться».

Гендиректор «Афиши» Илья Альтшулер связал увеличение продаж с улучшением инфраструктуры и ростом качества самих ивентов. «Российская индустрия развлечений продолжает адаптироваться к изменившемуся рынку, последовательно повышая качество контента и количество концертов. Пример — летние фестивали, на которых многие артисты выступали по несколько раз», — сказал он.