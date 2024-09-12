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17-килограммовый кот устроил побег из приюта в Перми и застрял в обувной полке

Сегодня в 17:31

В Перми 17-килограммовый кот попытался сбежать от ветеринаров, но застрял в обувной полке. Об этом пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на представителей реабилитационного центра DogMas.

Кот Крошик попал в приют «Матроскин» в конце августа этого года. Животное откормили до внушительного веса в 17 килограмм, из‑за чего он перестал ходить. Из‑за толстой жировой прослойки ветеринарам не удалось даже провести ультразвуковое исследование.

Врачи составили ему специальную программу питания обезжиренным кормом, которая позволила бы ему терять от 70 до 150 грамм еженедельно. Кроме того, его водят по водной беговой дорожке.

В ночь на 12 сентября сотрудники ребцентра не нашли пушистого пациента в вольере: внутри осталась лишь лежанка с разгрызенным краем.

Долго искать беглеца не пришлось: он преодолел лишь несколько метров, добрался до обувной полки, где стояли тапочки сотрудников центра, и застрял там.

«Ну что я могу сказать? Наш товарищ — террорист, надеюсь, он сделал это не со зла. Крошик… Устроил нам сегодня погром и побег. Уже очень даже активный парень. Он был крайне недоволен, что его нашли в маскировке под тапки, но после порции корма все-таки подобрел», — рассказала ветеринар центра своим подписчикам в телеграм-канале.

По словам основательницы кошачьего приюта «Матроскин» Гали Море, Крошик сейчас активно ползает по центру: «Конечно, убежал — это сильно сказано, просто дополз. На самом деле Крошик буквально через недельку у нас начал ползать. То есть ползать он может точно, и чем дальше, тем более активно».

По ее оценке, реабилитация кота может обойтись в 30 тыс. рублей и займет около полугода. Сейчас волонтеры собирают пожертвования неравнодушных горожан.

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