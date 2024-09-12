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В России выйдет байопик «Мария» с Анджелиной Джоли в главной роли

Сегодня в 16:51

В России покажут байопик «Мария» с Анджелиной Джоли в главной роли. Об этом сообщает кинокомпания «Парадиз».

Точная дата проката неизвестна. Кинокомпания уточняет, что ленту можно будет увидеть этой осенью. Когда состоится мировая премьера фильма, также неизвестно.

Действие грядущего байопика развивается в Париже 1970-х годов. Сюжет рассказывает о последних годах жизни всемирно известной оперной певицы Марии Каллас. Ради этой роли Джоли семь месяцев училась вокалу.

Помимо Джоли в ленте снялись Коди Смит-МакФи и Пьерфранческо Фавино. Сценарий байопика написал создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. Режиссером стал Пабло Ларраин («Спенсер», «Джеки»).

Джоли рассказала, что сильно нервничала во время съемок, в особенности когда ей пришлось выйти на сцену театра Ла Скала. Судя по первым отзывам на «Марию», актриса справилась с ролью. Критики утверждают, что это одна из сильнейших работ Джоли.

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