В Москве двух студентов отправили в колонию за то, что они якобы занялись сексом у окна

Лефортовский районный суд Москвы приговорил к реальным срокам двух студентов, которых дети заметили голыми в окне. Тимур получил 5 лет колонии, Даниил — 5,5 года, сообщают Msk1 и «Московский комсомолец».

Молодых людей признали виновными по части 3 статьи 135 УК (развратные действия, совершенные в отношении двух и более лиц). Обвиняемые вину не признали.

Тимура и Даниила арестовали в августе 2022 года. Причиной стало то, что дети, игравшие во дворе, якобы увидели их голыми возле окна второго этажа. Один из мальчиков рассказал об этом маме, которая написала заявление в полицию.

Молодых людей заподозрили в том, что они занялись любовью на глазах у детей. Сперва на них завели уголовное дело по части 5 статьи 132 УК (сексуальные действия, совершенные с применением насилия или с угрозой его применения либо с использованием беспомощного состояния потерпевшего). Эта статья предполагает до пожизненного лишения свободы. Позже дело переквалифицировали на более мягкую статью о развратных действиях, сроки по которой — от 5 до 12 лет.

Сами задержанные говорили, что сексом они не занимались. Baza приводила версию одного из студентов: якобы они с другом разделись, чтобы починить трубу в доме и не намочиться. Как пишет «МК», парни говорили, что один пришел в гости к другому, чтобы принять душ, поскольку у него отключили холодную воду.