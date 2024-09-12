В Краснодарском крае мужчина уснул на сапборде и чуть не уплыл в Турцию

В Краснодарском крае спасатели эвакуировали мужчину, который прилег отдохнуть на сапборде и едва не уплыл в Турцию. Об этом сообщает «Кубань-Спас».

Инцидент произошел в поселке Джубга. Мужчина отправился плавать в море днем 11 сентября и уснул. Когда он очнулся, наступил вечер, поднялся сильный северный ветер и пошла волна.

Берега видно уже не было, его унесло на 10 километров от него в сторону Турции. Мужчина пытался вернуться сам, но его уносило все дальше в море.

После тщетных попыток мужчина вспомнил, что у него с собой есть телефон, с помощью которого он связался со спасателями.

«В 20.50 специалисты „Кубань-Спас“ на катере вышли в море. Поиски осложнялись темным временем суток и сильным ветром. Переданные от пострадавшего координаты были не информативны: точку показало на берегу в поселке Бжид», — сообщает «Кубань-Спас».

Во время поисковых работ спасатели все время были на связи с пострадавшим. Они нашли его ночью, медпомощь мужчине не понадобилась.