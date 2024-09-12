В ЮАР фермеры вырастили самую большую в мире сливу

Фермеры Дин и Деон Бернарды из ЮАР вырастили самую большую в мире сливу. Об этом сообщает UPI.
Вес фрукта составил 464 грамма. По словам фермеров, они никогда не ставили перед собой цель побить рекорд, выращивая сливы.
«Рекордная слива была снята с коммерческого дерева, на котором было около 150 слив. Я не делал никаких специальных приготовлений, чтобы получить ее такого размера», — рассказал Дин в интервью Книге рекордов Гиннесса.
Фрукт-рекордсмен был размером с ладонь взрослого человека. После замеров комиссия Книги рекордов объявила, что слива Бернардов на 107 грамм тяжелее предыдущего рекордсмена, который был выращен в Японии в 2021 году.