В Ставрополе отменили концерт Шамана на Дне города

В Ставрополе отменили выступление Шамана на Дне города. Решение отказаться от его услуг было принято после голосования в телеграм-канале губернатора. Об этом пишет Baza.
3 сентября в своем телеграм-канале глава региона Владимир Владимиров устроил голосование о необходимости проведения мероприятий в День края, дни городов и округов. Больше 25 тыс. читателей его канала высказались за отмену крупных развлекательных мероприятий и сокращение мероприятий.
7 сентября чиновник закончил опрос и заявил, что «поручил Минкультуры края переработать программу мероприятий и представить ее обновленную версию». 10 сентября ведомство опубликовало программу — выступление Шамана из нее исчезло.
Baza отметила, что власти региона вступили в переговоры с представителем артиста с целью вернуть предоплаченные 15 млн рублей. Издание уточнило, что по договору музыкант мог оставить предоплату себе, если выступление срывается по инициативе организатора.
В краевой филармонии «Блокноту Ставрополь» подтвердили расторжение договора с исполнительным продюсером певца.
«Стороны пришли к соглашению расторгнуть договор и вернуть гонорар за выступление в размере 100% предоплаты», — отметили в филармонии.
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