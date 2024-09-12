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МакSим спела «Знаешь ли ты» со стадионом, наполненным болельщиками «Спартака»

Сегодня в 14:02
Фото: FC Spartak Moscow/YouTube

МакSим исполнила с десятками тысяч болельщиков «Спартака» неофициальный гимн футбольного клуба — «Знаешь ли ты». Видео опубликовано в ютубе команды.

Выступление прошло 11 сентября на празднике в честь десятилетия «Лукойл-арены» — домашнего стадиона красно-белых. Певица вышла на поле без обуви, вероятно, отсылая к строчке из песни: «Шла босиком, не жалея ног». Композицию вместе с МакSим пел весь стадион, вместимость которого — около 45 тыс. человек.

Песня «Знаешь ли ты» вошла в дебютный альбом МакSим «Трудный возраст», релиз которого состоялся в 2006 году. Спустя восемь лет, в 2014-м, трек включили на гостевом матче «Спартака» против «Рубина» в Казани — родном городе артистки. С тех пор «Знаешь ли ты» стала неофициальным гимном красно-белых (при этом есть версия, что первыми песню подхватили фанаты ЦСКА).

В 2021 году в интервью «Афише Daily» МакSим говорила, что особенно весело ей было наблюдать, когда «Знаешь ли ты» пели на матче фанаты и «Спартака», и ЦСКА — каждые в поддержку своей команды. «На самом деле меня это так умиляло всегда! Мне кажется, что это стеб такой, а люблю это дело!» — отмечала певица.

В 2017-м МакSим признавалась, что не знает, почему ее песня стала такой популярной у болельщиков. «Взрослые, здоровенные, настоящие мужики поют душевную песню. Наверное, им хочется доброй и ласковой подруги рядом. Когда узнала в первый раз, что „Знаешь ли ты“ спели на трибуне, хохотала весь день. Показывала маме, она тоже смеялась. По-доброму, конечно», — делилась она.

МакSим исполняла «Знаешь ли ты» не только с футбольными болельщиками, но и с хоккейными фанатами «Спартака».

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