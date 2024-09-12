Певица Доун Ричард обвинила Шона «Диди» Комбса в сексуализированном и физическом насилии

Певица Доун Ричард, ранее работавшая с Шоном «Дидди» Комбсом, обвинила музыкального магната в многолетнем физическом и сексуализированном насилии над ней и другими людьми во время их совместной работы, сообщил Independent.

В иске, поданном в федеральный суд Нью-Йорка, Комбса обвинили в многочисленных насильственных, незаконных и развратных действиях, совершенных в 2009 году.

Ричард заявила, что продюсер отказывался оплачивать ее работу над альбомами, швырял в нее бытовыми предметами, проводил вечеринки с сексуализированным насилием над опьяневшими девушками, лишал ее еды и других продуктов первой необходимости во время записи, а также угрожал ей убийством, когда Ричард попыталась вмешаться в предполагаемое насилие над бывщей девушкой Комбса, певицей Кэсси.

В иске говорится о том, что именно прошлогодний судебный иск Кесси Вентуры вдохновил Ричард на обращение в суд.

«На протяжении почти 10 лет мистер Комбс манипулировал мисс Ричард, внушая ей, что подчинение его развратным требованиям необходимо для продвижения по карьерной лестнице, а также что подобное насилие и эксплуатация необходимы женщинам-артистам для успеха в музыкальной индустрии», — сказано в документе.

«Только после того, как мисс Вентура проявила смелость и рассказала обо всем, Ричард поняла, что ее личные страдания связаны с многолетним насилием со стороны мистера Комбса, которое стало для нее нормой», — утверждают юристы Ричард.

С ноября 2023 года против Дидди подали 6 исков о сексуализированном насилии. Первым истцом стала R’n’B-певица и бывшая партнерка рэпера Кэсси. Она обвинила его в изнасиловании и неоднократном физическом насилии на протяжении десяти лет.

Артист быстро урегулировал иск с бывшей девушкой, однако вскоре против него выдвинули еще несколько обвинений в изнасиловании, а бывший продюсер Комбса обвинил его в домогательствах.

Хип-хоп-артиста также подозревают в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и публикации интимных видео из мести. В марте сотрудники министерства национальной безопасности провели обыски в домах Комбса в Майами и Лос-Анджелесе в связи с делом о сутенерстве.