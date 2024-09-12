Украденную два года назад фотографию Черчилля нашли в Италии

Знаменитый портрет Уинстона Черчилля, украденный из отеля в Оттаве два года назад, найден в Италии. Об этом сообщает The Guardian.

Полиции удалось найти преступника благодаря поддержке общественности и судебно-медицинской экспертизе. Им оказался 43-летний мужчина, проживающий в 370 км к западу от Оттавы.

Он продал портрет через аукционный дом в Лондоне покупателю в Италии, причем ни дом, ни покупатель не знали о том, что произведение было украдено. В итоге мужчина был арестован в апреле и обвинен в краже, подделке и торговле крадеными товарами.

«Мы очень рады, что культовый портрет „Ревущий лев“ вернулся в свой законный дом в Fairmont Chateau Laurier. Этот портрет… является не только незаменимым произведением искусства, но и важной частью истории нашего отеля», — сказала генеральный менеджер отеля Женевьева Дюма.

Портрет британского премьер-министра был подарен отелю Fairmont Chateau Laurier в Оттаве канадским фотографом армянского происхождения Юсуфом Каршем. Он сделал снимок после того, как Черчилль выступил в канадском парламенте в 1941 году, став символом британского неповиновения во время Второй мировой войны.