Тейлор Свифт побила рекорд Бейонсе по количеству сольных побед на MTV VMA

Тейлор Свифт завершила церемонию MTV Video Music Awards с рекордным количеством побед. В общей сложности певица стала обладательницей 30 статуэток, побив предыдущий рекорд Бейонсе — 26 побед в качестве сольного исполнителя. Об этом рассказал Variety.
Как отмечает издание, в составе группы Destiny’s Child и вместе с Джей-Зи у Бейонсе 30 побед, что ставит ее в один ряд с достижением Свифт. Она также стала первой исполнительницей, которая пять раз выигрывала награду «Клип года».
Во время своей речи Свифт рассказала о создании музыкального видео «Fortnight» и поблагодарила его участников, в том числе Post Malone и ее партнера Трэвиса Келса, который, по ее словам, «подбадривал и подзадоривал их с другого конца студии во время съемок».
Всего на последней церемонии Свифт выиграла в 12 номинациях, включая «Артист года», «Песня года», «Главная песня лета». Победу в категории «Клип года» исполнительница получает уже три года подряд. Бейонсе была номинирована на «Лучшую песню года» за хит «Texas Hold ’Em», первый сингл с ее кантри-альбома «Cowboy Carter».