Тейлор Свифт побила рекорд Бейонсе по количеству сольных побед на MTV VMA

Тейлор Свифт завершила церемонию MTV Video Music Awards с рекордным количеством побед. В общей сложности певица стала обладательницей 30 статуэток, побив предыдущий рекорд Бейонсе — 26 побед в качестве сольного исполнителя. Об этом рассказал Variety.

Как отмечает издание, в составе группы Destiny’s Child и вместе с Джей-Зи у Бейонсе 30 побед, что ставит ее в один ряд с достижением Свифт. Она также стала первой исполнительницей, которая пять раз выигрывала награду «Клип года».

Во время своей речи Свифт рассказала о создании музыкального видео «Fortnight» и поблагодарила его участников, в том числе Post Malone и ее партнера Трэвиса Келса, который, по ее словам, «подбадривал и подзадоривал их с другого конца студии во время съемок».