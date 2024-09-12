Фрэнсис Форд Коппола подал в суд на издание Variety из‑за статьи о неподобающем поведении

Фрэнсис Форд Коппола подал в суд на издание Variety за клевету. Об этом сообщает Deadline.

Поводом послужила статья от 26 июля, в которой поведение режиссера на съемках «Мегалополиса» было названо непрофессиональным. В тексте также утверждалось, что Коппола обнимал и целовал актрис второго плана, участвовавших в сцене вечеринки.

Теперь режиссер требует от компании Variety Media, LLC и журналистов Брента Лэнга и Татьяны Сигел 15 млн долларов. Иск был подан через два дня после того, как статистка «Мегалополиса» Лорен Пагоне, которую процитировали в статье Variety от 2 августа, подала иск против режиссера.

В заявлении Копполы говорится об ущербе, нанесенном ему якобы «ложными и клеветническими заявлениями» в статье Variety от 26 июля, о видео, включенном в статью, и о «злом умысле», который издание якобы проявило по отношению к нему.