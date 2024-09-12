Инвестиции в город будущего в Саудовской Аравии превысили 1 трлн долларов

Стоимость проекта города будущего в Саудовской Аравии превысила 1 трлн долларов. Большая часть денег будет отдана на строительство главного объекта под названием Neom, сообщает Bloomberg.

Саудовская Аравия инвестировала 1,3 трлн долларов в сферу недвижимости и инфраструктуры за восемь лет с момента запуска проекта, а масштабы увеличились на 4% по сравнению с прошлым годом. При этом официальная оценка Neom составляет 500 млрд долларов, но планировщики называют эту цифру нереалистично низкой. Согласно другим прогнозам, расходы увеличатся до 1,5 трлн.

Neom столкнулся с проблемами в последние месяцы, пишет агентство. Эксперты говорят, что Саудовская Аравия изо всех сил пытается привлечь иностранные инвестиции на фоне уменьшения масштабов проекта. Первоначально город рассчитывался на поселение 9 млн человек к 2030 году, но теперь их число уменьшилось менее чем до 300 тыс.

Чиновники пытаются настаивать на том, что проект и финансирование идут по плану, однако некоторые данные, полученные в частном порядке, дают предположения, что власти открыты для «жестких разговоров» об амбициях города будущего.

Neom, или, как его называют СМИ, «зеркальная линия», — это город будущего, который Саудовская Аравия строит в северо-западной провинции Табук, на границе с Иорданией и Египтом. Город будет состоять из двух протяженных зданий, полностью зеркальных с внешней стороны. Они расположатся параллельно друг другу. Заявленная высота небоскребов — 490 метров, длина — 120 километров.