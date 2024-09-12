Нилу Гейману предложили отказаться от участия в последнем сезоне «Благих знамений» на фоне скандала

Писателю и сценаристу Нилу Гейману предложили отказаться от участия в третьем сезоне «Благих знамений» на канале Prime Video, сообщает NME.

Ранее Amazon приостановил производство финального сезона шоу, а Disney отменила экранизацию книги Геймана «Кладбищенская книга» на фоне обвинений писателя в сексуализированном насилии со стороны двух женщин.

Одна из них работала няней ребенка писателя, а другая была его поклонницей. Автор категорически отверг обвинения, заявив, что вступал в связь с обеими женщинами по обоюдному согласию.

Комедийный фэнтези-сериал по книге Терри Пратчетта и Геймана, в котором последний выступает в качестве исполнительного продюсера, сценариста и шоураннера, продлили на финальный сезон в декабре 2023 года. К роли суетливого ангела и торговца редкими книгами Азирафала вернулся Майкл Шин, а к роли демона Кроули — Дэвид Теннант.