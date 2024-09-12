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Collider: съемки «Пяти ночей с Фредди-2» стартуют в октябре

Сегодня в 11:55
Фото: Blumhouse Productions

Производство сиквела фильма «Пять ночей с Фредди» должно начаться в конце следующего месяца. Об этом сообщает Collider.

Пока неясно, где будут проходить съемки, но издание предполагает, что в Новом Орлеане, где снимали первую часть. К своим ролям вернутся Джош Хатчерсон и Мэттью Лиллард.

Blumhouse и Universal Pictures решили снимать продолжение после финансового успеха оригинала. В мае Лиллард говорил, что сиквел должен выйти в прокат в декабре 2025 года.

Оригинальный фильм, основанный на популярной видеоигре, вышел на Хэллоуин 2023 года и показал лучший старт года среди хорроров. За первый уик-энд он заработал 130 млн долларов, а общие сборы ленты достигли 300 млн. И это при бюджете всего в 20 млн.

Успеху фильма не помешали разгромные рецензии — 31% на Rotten Tomatoes и 5,5 балла на IMDb. По мнению экспертов, главные причины успеха «Пяти ночей у Фредди» — удачная дата релиза на Хэллоуин и популярность франшизы среди молодой аудитории.

«Пять ночей у Фредди» снят по одноименной игре про кровожадных маскотов-аниматроников. В центре сюжета фильма — охранник, который после увольнения из ТЦ устраивается в заброшенную пиццерию Freddy Fazbear’s Pizza. С наступлением ночи он обнаруживает, что хранящиеся внутри аниматроники оживают и открывают охоту на людей, оказавшихся в пиццерии.

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