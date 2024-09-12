LG регистрирует в России бренд косметики Ohui

Ушедшая из России южнокорейская компания LG подала в Роспатент заявку на регистрацию торгового знака Ohui. Информация об этом появилась в электронной базе ведомства.

Согласно заявке, под новым брендом планируется производить парфюмы, кремы, средства по уходу за волосами и другую косметику. Собирается ли LG выводить марку Ohui на российский рынок или регистрация знака преследует другие цели, пока неясно.

Ohui — бренд косметики по уходу за лицом и телом, входящий в подразделение LG Beauty. На странице бренда говорится, что компания Ohui была основана в 1997 году.

В России LG известна в первую очередь как производитель бытовой электроники, но начинала она с выпуска товаров для красоты и здоровья. За свою историю компания несколько раз меняла названия, одно время она называлась Goldstar. Сейчас в конгломерат LG входят более 40 компаний, занимающихся в основном электроникой, химической продукцией и телекоммуникационным оборудованием.