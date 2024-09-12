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На Lucasfilm подали в суд из‑за использования образа Питера Кушинга в «Изгое-один»

Сегодня в 12:43
Фото: Lucasfilm

На создателей фильма 2016 года «Изгой-один: Звездные войны. Истории» подали в суд. Об этом сообщает The Times.

С иском к Lucasfilm и Lunak Heavy Industries обратился продюсер Кевин Фрэнсис из‑за использования образа Питера Кушинга, который скончался в 1994 году в возрасте 81 года. Он требует выплатить около 500 тыс. фунтов.

Фрэнсиса называют «одним из старейших друзей Кушинга». Он утверждает, что в 1993 году актер подписал документ, запрещающий воспроизведение его образа без разрешения продюсера.

Авторы «Изгоя-один» заявили, что не считали нужным получать разрешение на образ Кушинга из‑за прописанных условий контракта актера для оригинальных «Звездных войн», где он сыграл Уилхуффа Таркина.

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