На Lucasfilm подали в суд из‑за использования образа Питера Кушинга в «Изгое-один»

На создателей фильма 2016 года «Изгой-один: Звездные войны. Истории» подали в суд. Об этом сообщает The Times.

С иском к Lucasfilm и Lunak Heavy Industries обратился продюсер Кевин Фрэнсис из‑за использования образа Питера Кушинга, который скончался в 1994 году в возрасте 81 года. Он требует выплатить около 500 тыс. фунтов.

Фрэнсиса называют «одним из старейших друзей Кушинга». Он утверждает, что в 1993 году актер подписал документ, запрещающий воспроизведение его образа без разрешения продюсера.